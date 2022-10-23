بافل طالباني "يطرد" مسؤول وكالة "زانياري" الاستخباراتية

شفق نيوز/ كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان رئيس الحزب بافل طالباني اصدر قرارا بطرد سلمان امين نادر المعروف ب(اژي أمين) من صفوف الحزب، مبيناً ان القرار استند الى ان امين عمل بتصرف بخلاف النظام الداخلي للحزب.

وأمين هو رئيس وكالة (زانياري) التي تعد من أجهزة المخابرات في إقليم كوردستان، مقرها السليمانية وتابعة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وجاء في كتاب رسمي لمركز الدراسات العامة في الاتحاد الوطني الكوردستاني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، صادر في يوم ١٠ اب الماضي موجه الى رئيس الحزب بافل جلال طالباني يشير الى قرار المركز بشأن طرد (سلمان امين نادر) المعروف ب(أژي امين) من المركز ومن صفوف الحزب ايضا.

وكما هو واضح في القرار الموجه الى طالباني فان مركز الدراسات العامة في الاتحاد الوطني يؤكد على ان جميع المراحل والاجراءات الخاصة بهذا القرار قد انتهت ويطالب طالباني بالمصادقة عليه.

وفي قرار مركز دراسات الاتحاد الوطني اشار الى ان اژي أمين عمل بخلاف فقرات ومواد النظام الداخلي للاتحاد الوطني.

وبمقابل الكتاب اعلاه وبعد يوم واحد من قرار المركز اي في يوم ١١ اب الماضي قام بافل طالباني بالمصادقة على القرار ويقول "استنادا الى والصلاحيات التي الممنوحة لنا قررنا المصادقة على قرار مركز الدراسات العامة للحزب بطرد سلمان امين نادر المعروف ب(اژي امين) من صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني.