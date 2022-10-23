سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بافل طالباني "يطرد" مسؤول وكالة "زانياري" الاستخباراتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-23T19:09:00+0000
بافل طالباني "يطرد" مسؤول وكالة "زانياري" الاستخباراتية

شفق نيوز/ كشفت وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، ان رئيس الحزب بافل طالباني اصدر قرارا بطرد سلمان امين نادر المعروف ب(اژي أمين) من صفوف الحزب، مبيناً ان القرار استند الى ان امين عمل بتصرف بخلاف النظام الداخلي للحزب.

وأمين هو رئيس وكالة (زانياري) التي تعد من أجهزة المخابرات في إقليم كوردستان، مقرها السليمانية وتابعة لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وجاء في كتاب رسمي لمركز الدراسات العامة في الاتحاد الوطني الكوردستاني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، صادر في يوم ١٠ اب الماضي موجه الى رئيس الحزب بافل جلال طالباني يشير الى قرار المركز بشأن طرد (سلمان امين نادر) المعروف ب(أژي امين) من المركز ومن صفوف الحزب ايضا.

وكما هو واضح في القرار الموجه الى طالباني فان مركز الدراسات العامة في الاتحاد الوطني يؤكد على ان جميع المراحل والاجراءات الخاصة بهذا القرار قد انتهت ويطالب طالباني بالمصادقة عليه.

وفي قرار مركز دراسات الاتحاد الوطني اشار الى ان اژي أمين عمل بخلاف فقرات ومواد النظام الداخلي للاتحاد الوطني.

وبمقابل الكتاب اعلاه وبعد يوم واحد من قرار المركز اي في يوم ١١ اب الماضي قام بافل طالباني بالمصادقة على القرار ويقول "استنادا الى والصلاحيات التي الممنوحة لنا قررنا المصادقة على قرار مركز الدراسات العامة للحزب بطرد سلمان امين نادر المعروف ب(اژي امين) من صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني.

related

بافل طالباني: اضطررنا لإجراء تغييرات بالمناصب الامنية .. الاتحاد الوطني: اعتقلنا جاسوساً

Date: 2021-07-15 11:05:03
بافل طالباني: اضطررنا لإجراء تغييرات بالمناصب الامنية .. الاتحاد الوطني: اعتقلنا جاسوساً

الاتحاد الوطني يلغي نظام الرئيس المشترك وينتخب بافل طالباني رئيساً

Date: 2022-08-28 14:45:37
الاتحاد الوطني يلغي نظام الرئيس المشترك وينتخب بافل طالباني رئيساً

بعد انتخابه رئيساً.. بافل طالباني يعتبر عبد اللطيف رشيد مرشحاً للإتحاد الوطني وتنصيبه "انتصاراً"

Date: 2022-10-13 16:32:19
بعد انتخابه رئيساً.. بافل طالباني يعتبر عبد اللطيف رشيد مرشحاً للإتحاد الوطني وتنصيبه "انتصاراً"

قيادة الاتحاد تجتمع في أربيل وبافل طالباني يوجه جملة رسائل

Date: 2021-08-18 16:25:00
قيادة الاتحاد تجتمع في أربيل وبافل طالباني يوجه جملة رسائل

الاتحاد الوطني: مسعود بارزاني دعا بافل طالباني لاجتماع مهم غدا باربيل

Date: 2020-02-23 13:32:27
الاتحاد الوطني: مسعود بارزاني دعا بافل طالباني لاجتماع مهم غدا باربيل

بعد خلاف "الرئيسين طالباني".. أجي امين رئيساً لجهاز "معلومات" الاتحاد الوطني

Date: 2021-07-11 14:25:39
بعد خلاف "الرئيسين طالباني".. أجي امين رئيساً لجهاز "معلومات" الاتحاد الوطني

رئيس اقليم كوردستان يهنئ الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني

Date: 2020-02-26 18:00:29
رئيس اقليم كوردستان يهنئ الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني

فيديو.. في تفاصيل تكشف أولاً.. تعرف على خفايا صراع "الرئيسين طالباني"

Date: 2021-07-14 15:34:49
فيديو.. في تفاصيل تكشف أولاً.. تعرف على خفايا صراع "الرئيسين طالباني"