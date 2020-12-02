بافل طالباني يصدر توضيحا حول مزاعم اتفاقه مع رئيس الاقليم على تعطيل البرلمان

شفق نيوز/ نفى الرئيس المشترك للإتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني يوم الاربعاء ماتداولته مواقع الكترونية وصفحات على التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن اتفاقه مع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني على تعطيل عمل برلمان الاقليم.

وتناقلت وسائل اعلام محلية عن مصادر بأن طالباني والرئيس بارزاني كانت اراؤهما موحدة خلال اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على ان يتم تعطيل عقد جلسات برلمان الاقليم لحين تجاوز الاوضاع الحالية.

وقال طالباني في بيان اليوم، ان "هذه الانباء لا اساس لها، ولم نناقش مثل هكذا موضوع بأي شكل من الاشكال خلال الاجتماع".

ودعا الرئيس المسترك للاتحاد الوطني وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل الاخبار واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

وأستقبل رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني امس الثلاثاء باقل طالباني، وقال بيان صادر عن رئاسة الاقليم ان الجانبين بحثا التطورات السياسية في اقليم كوردستان وتداعيات تفشي وباء كوفيد 19 خصوصا في المجال الاقتصادي والازمة المالية التي تسببت بوضع صعب واثرت بشكل سلبي على حياة ومعيشة المواطنين.

كما تناول الجانبان مشكلات اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية والمفاوضات ومساعي معالجتها، وعدد من المسائل الاخرى.

واضاف البيان ان الجانبين اكدا على اهمية وضرورة وحدة الصف والتناغم والتعاون بين الاطراف والمكونات في اقليم كوردستان من اجل اجتياز هذا الوضع والصعوبات ومواجهة تحديات المرحلة والمستقبل.