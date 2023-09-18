بافل طالباني يدين قصف المطار الزراعي في السليمانية ويصفه بـ"الإرهابي"

شفق نيوز/ أدان رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، يوم الاثنين، القصف الذي استهدف مطاراً زراعياً في السليمانية بطائرة مسيرة مجهولة المصدر.

وقال طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ندين بشدة بالغة الهجوم الإرهابي على مطار عربت الزراعي في السليمانية والذي أدى إلى استشهاد وإصابة ستة من البيشمركة الأبطال لمكافحة الإرهاب في كوردستان".

وأضاف "هذه العملية الإجرامية هي خرق فاضح لحدود إقليم كوردستان والعراق وتأتي ضمن المؤامرات التي تستهدف تخريب أمن واستقرار إقليم كردستان ومنطقة السليمانية بشكل خاص".

وأكد "في مواجهة تكرار هذه الخروقات فإنه من واجب الأطراف السياسية في الإقليم أن تواجه معاً المخاطر والتحديات الأمنية وتحمي كوردستان من الأعداء والمغرضين".

وتابع طالباني "تعازينا ومواساتنا القلبية لأسر وذوي شهداء مكافحة الإرهاب الأبطال وهم شهداء أمن كوردستان، وأرجو الشفاء العاجل للمصابين، كما نطالب بوقف فوري لهذه الهجمات وندعو الحكومة العراقية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حماية أرض وسماء العراق بما فيها كوردستان وأن لا يسمح بحدوث هذه الخروقات بعد الآن".

ودعا طالباني "الأصدقاء ودول العالم وكل الأحرار إلى موقف جدي والتضامن معنا لوقف هذه الهجمات الإرهابية. فنحن الكرد كنا في طليعة مواجهة الإرهاب خلال السنوات الماضية وقدمنا تضحيات كبيرة في سبيل ذلك ولا يمكن أن نستهدف بمثل هذه العمليات الإرهابية".

وكان مصدر حكومي في السليمانية، قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، باستهداف مطار عربت الزراعي الواقع جنوب شرقي السليمانية.

وبين أن الاستهداف تم عبر طائرة مسيرة مجهولة الهوية بحسب المعلومات الأولية، وسط أنباء عن وقوع ضحايا.

ولاحقاً كشف مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، أن القصف تسبب بسقوط 6 قتلى و3 جرحى كحصيلة أولية لغاية الآن.