بافل طالباني: مستعدون لخوض مفاوضات لتشكيل حكومة اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يوم الأربعاء، استعداد حزبه لخوض مفاوضات تشكيل حكومة جديدة في اقليم كوردستان العراق.

جاء ذلك في حديث له خلال استضافته في ندوة حوارية على هامش ملتقى مؤسسة الشرق الاوسط للبحوث ( MERI ) المنعقد في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال طالباني خلال الاستضافة، إن الأجواء مناسبة لاجراء تغييرات في اقليم كوردستان.

وأضاف أنه "لن نكون معارضة ابدا، ولكن من المهم ان تكون هناك معارضة تراقب عمل الاحزاب التي ستشارك في الحكومة"، مردفا بالقول، إنه "من المهم ان تشارك الأطراف كافة في العملية السياسية".

و بشأن تشكيل حكومة جديدة في اقليم كوردستان قال طالباني: نحن مستعدون لخوض المفاوضات مع جميع الاطراف، لكن بنوع آخر وطريقة اخرى غير السابقة التي باتت مستهلكة".

وتابع القول "أنا سأكون سعيدا لو يتم تشكيل الحكومة غدا"، مشددا على أنه "ينبغي اعادة ثقة المواطنين بمؤسسات اقليم كوردستان، فنحن لسنا في تسعينيات القرن المنصرم، و يتعين إبعاد الحكومة المقبلة عن التحزب".

وعقب الاستضافة ادلى طالباني تصريحا للصحفيين سُل فيه عن إمكانية تشكيل الحكومة مع غريمه التقليدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فأجاب قائلا: لغاية الآن لم نقرر مع من سنشكل الحكومة.