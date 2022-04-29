بافل طالباني: أنبوب تصدير الغاز سيمد على جثتي إذا لم يكن في خدمة الأهالي

شفق نيوز/ دعا رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، تطبيق الشفافية في ادارة الثروات في اقليم كوردستان، وتحديداً في مشروع تصدير الغاز إلى الخارج.

وقال طالباني في اجتماع مع ممثلي دول أجنبية ومنظمات في اقليم كوردستان، إن "قسماً من شركات العاملة في مجال النفط تدار من قبل الاحزاب وتستخدم من أجل المصالح الشخصية، ونحن نرفض استمرار هذه الاوضاع ولن نسمح لاي طرف او قوة ان تستخدم قوت ومعيشة المواطنين لمصالحها الشخصية".

وقال ايضاً إنه "يجب توضيح العقود الخاصة بتصدير الغاز وفقراتها الى ابناء شعب كوردستان ولانريد جلب مآسي أخرى على اقليم كوردستان، وأعلن هنا أن أنبوب الغاز إلى الخارج سيمد على جثتي إذا لم يكن في خدمة الأهالي" بحسب قوله.

وأشر طالباني في حديثه ما وصفه باللاعدالة واللاشفافية والاحتكار في الملف المالي الخاص بمحافظة السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين- حيث مركز نفوذ الاتحاد- "سيكون لنا موقفنا ولن نسكت، فمعاقبة أبناء تلك المنطقة والتلاعب بحياة ومعيشة مواطنيها خط احمر".

وبشأن الانتخابات في اقليم كوردستان قالب بافل طالباني، إن اغلب القوى والاطراف السياسية في اقليم كوردستان تؤيد تعديل قانون الانتخابات وصياغة قانون جديد بشكل يمنع التزوير ويساهم في تنقيح سجل الناخبين، وان تنتخب المكونات ممثليها الحقيقيين وليس ان يكون ممثلها من اي حزب او طرف سياسي".