بافل طالباني لتجار السليمانية: لا ينبغي لأي قوة أو حزب اللعب بحياة الناس

شفق نيوز/ قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، اليوم الخميس، انه لا ينبغي لأي "قوة أو حزب أن يجرؤ على اللعب بحياة الناس"، وفيما بيّن ان حزبه سيساعد تجار السليمانية على العمل، أكد أن عمل التجار يسهم بتقوية اقتصاد اقليم كوردستان.

وقال بافل طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز خلال اجتماعه مع ممثلين عن سوق العملات في السليمانية، وتجار المجوهرات، وسوق السجائر إنه "لن يُسمح لأي شخص بالتدخل في أسواق السليمانية وسيوفر بيئة مواتية للتجار والمستثمرين للقيام بوظائفهم بحرية"، مبينا بالقول ان "لن نسمح مجدداً بأي مشاكل وروتينية تؤثر على التباطؤ في السوق".

وأضاف طالباني مخاطبا التجار "سنساعدكم وندعمكم من أجل إحياء كوردستان وتقوية البنية التحتية الاقتصادية للإقليم".

وشدد بافل طالباني على أنه "لا ينبغي لأي قوة أو حزب أن يجرؤ على اللعب بحياة وشخصيات الشعب وخلق المشاكل".

وتابع طالباني بالقول "لقد وعدنا بخدمة أهل السليمانية ومنع العقوبات السياسية والمالية، فاستمروا في عملكم، والاتحاد الوطني الكوردستاني يدعمكم".