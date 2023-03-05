بافل طالباني: لا نريد تقسيم إقليم كوردستان ومستعدون لأي حوار وتفاهم

شفق نيوز/ دعا رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل جلال طالباني، اليوم الاحد، الأحزاب الكوردستانية إلى ضرورة العمل على إنضاج وبناء الوحدة الوطنية و الحفاظ على مكتسبات الشعب الكوردي في الأجزاء الأربعة من كوردستان الكبرى.

و جرت في مدينة رانيه اليوم الأحد ، مراسم لإحياء ذكرى انتفاضة إقليم كوردستان.

وقال طالباني في كلمة ألقاها خلال المراسم، إن "شعب كوردستان قدم تضحيات كبيرة للتحرر من الديكتاتورية"، مشيرا إلى ضرورة تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.

ودعا طالباني إلى الوحدة الوطنية بين جميع الأحزاب الكردستانية والعمل على الحفاظ على مكتسبات الشعب الكردي في جميع الأجزاء الأربعة من كوردستان، وقال إذا لم نستطع بناء الوحدة الوطنية لن نستطيع المحافظة على مكتسبات الشعب الكوردي.

وأشار إلى أن الاتحاد الوطني يمد يده إلى جميع الأحزاب في أجزاء كوردستان، وقال عندما نتحد ويحصل جميع الشعب الكوردي في الأجزاء الأربعة حينها يمكننا القول بأننا حققنا أهداف الشهداء.

وأضاف طالباني "نحن نعتذر من الشعب لأننا لم نقدم خدمات أفضل".

ومضى بالقول "نعمل معاً للتقدم إلى الأمام والعمل على بناء كوردستان، لدي رسالة إلى جميع الأطراف الكوردستانية، لنجعل من هذه المناسبة فرصة لمد يد السلام إلى الجميع"، مشدد على أنه "لا نريد تقسيم اقليم كوردستان لأننا أصحابه وقدمنا تضحيات كبيرة من أجله”.

وأنهى رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني حديثه، قائلاً “نريد العدالة نمد يد السلام إلى الجميع لمصالحة شعبنا وخدمتهم بأفضل صورة، نريد العمل لمصلحة شعبنا وليس مصلحة الاحزاب، ونحن مستعدون لأي حوار أو تفاهم”.

وانطلقت شرارة الانتفاضة من قضاء رانية قرب محافظة السليمانية في الخامس من شهر آذار العام 1991، وقد تمكن المنتفضون من السيطرة على المقار العسكرية والأمنية والحكومية التي كانت تخضع لسيطرة النظام السابق لتتسع تلك الشرارة وتشمل مناطق ومدن كوردستان كافة وينتج عنها إنهاء تواجد سلطة البعث.