بافل طالباني عن حادثة المطار: السليمانية خط احمر وأما كوردستان او نختفي

شفق نيوز/ ادان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني يوم الجمعة، الهجوم على مطار السليمانية الدولي ومحاولة اعاقة عمل الموظفين الأجانب بهدف زعزعة أمن حدود السليمانية.

وقال طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "الأعمال الإجرامية وعبور الحدود بين إقليم كوردستان والعراق بتوجيه من وكالة مخابرات أمنية محلية ليست نادرة ولنا تاريخ طويل معها ، لكن السليمانية وتاريخها والسليمانية وأهلها أكبر بكثير وأكثر بطولية من الخيال الفارغ لطرف واحد لتشويه سمعتها وإفساد حياة أهلها".

واضاف طالباني؛ "كان الاتحاد الوطني الكردستاني يتأنى في الماضي من أجل الحفاظ على الوحدة وتحقيق المصالح العليا لشعبنا ، لكن استمرار السلوك غير اللائق لبعض الأجهزة الأمنية لحزب سياسي في ظل حكومة استبدادية تجاوز كل الحدود".

واكد "نحن فخورون بأن نكون كورد وبكوننا كورد، كوردستان في قلوبنا وقد واجهنا كل المخاطر من أجل حياة شعبنا، مبينا ان "تعطيل السلام في المنطقة والسليمانية خط أحمر، وسنقولها مرة أخرى وبصوت أعلى: إما كوردستان أو نختفي".