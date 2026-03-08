بافل طالباني: سلمنا بغداد أسماء المتورطين بالهجمات على إقليم كوردستان

شفق نيوز- السليمانية

أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، يوم الأحد، تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد أسماء أشخاص وأطراف متورطة بتنفيذ الهجمات ضد إقليم كوردستان، مؤكداً انه سيتعامل مع الأمر في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وقال طالباني في رسالة موجهة إلى مواطني إقليم كوردستان، إن "أسماء بعض الأشخاص والأطراف الذين يقومون بهجمات ضد إقليم كوردستان سُلّمت إلى بغداد"، مبيناً أن الإقليم "ينتظر من الحكومة الاتحادية اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية".

وأضاف أنه "يعلم أن أصدقاءهم في بغداد سيبذلون كل ما في وسعهم لمنع ازدياد التوتر"، مؤكداً أنه "في حال عدم اتخاذ إجراءات، فسنتعامل مع الأمر بأنفسنا".

وأشار طالباني إلى أن إقليم كوردستان "مرّ بليالٍ عصيبة"، موجهاً الشكر لمواطني الإقليم على صمودهم وتفهمهم للوضع المتوتر الذي تشهده المنطقة.

وأوضح أن قيادة الإقليم بذلت خلال الأيام الماضية جهوداً دبلوماسية، وأجرت مباحثات على مستوى رفيع مع قادة إيران وأميركا وتركيا بهدف حماية إقليم كوردستان في ظل التطورات الجارية.

كما أعرب عن أمله في إبعاد التوترات عن الإقليم بعد الاتصال الذي جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الإيراني بزيشكيان.

وختم طالباني رسالته بالقول إن "العراق صاحب حضارة عظيمة وتاريخ مميز، وينبغي أن تنطلق جميع المساعي الحضارية من هذه المنطقة لتحقيق الاستقرار والسلام".

وتعرّض إقليم كوردستان منذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط 2026 لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.