بافل طالباني: ردنا على هجوم حقل كورمور سيكون حاسماً وعنيفاً والميليشيات يجب أن تُدمر

شفق نيوز - السليمانية

توعد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، يوم الخميس، بأن الرد سيكون "حاسماً وعنيفاً" ضد منفذي الهجوم الذي استهدف حقل "كورمور" الغازي في محافظة السليمانية، والذي تسبب بتراجع إمداد الطاقة في اقليم كوردستان الى مستويات متدنية جداً.

وقال طالباني في بيان اليوم، إن "الهجوم الارهابي على حقل كورمور الغازي أمر مرفوض وندينه بشدة"، معتبرا أن "الهدف من هذا الهجوم هو الإضرار بمعيشة مواطنينا في اقليم كوردستان والعراق وتخريب الاستقرار في بلدنا".

وأردف بالقول إن "ردنا على هذا الهجوم سيكون حاسماً وعنيفاً، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حياة مواطنينا"، لافتا الى أن "السلاح يجب ان يكون بيد الدولة فقط، اما الميليشيات التي تعمل خارج سيادة القانون يجب ان تحل أو تدمر".