بافل طالباني: توترات المنطقة أضرّت بالعراق.. ونحتاج لتوجه سياسي جديد بين أربيل وبغداد

شفق نيوز - السليمانية

أكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يوم السبت، أن التوترات التي تشهدها المنطقة ألحقت الضرر بالعراق وإقليم كوردستان، مشدداً على أن أي اتفاق سلام وتفاهم بين أميركا وإيران يصب في مصلحة السليمانية والمنطقة بأسرها.

وقال طالباني في كلمة له على هامش استضافته في جلسة حوارية خاصة على هامش منتدى "دلفي" الاقتصادي الدولي، إن "الاقليم والعراق كافة لديه علاقات جيدة مع إيران وتركيا واميركا"، مردفا بالقول إنه "رغم إضعاف إيران إلا أن التلاحم بين أبناء شعبها أزداد قوة"، في إشارة إلى عدم سقوط النظام في طهران جراء الضغوط التي تمارسها واشنطن ضده.

وحثّ على ضرورة أن يكون للعراق دور يحفظ التوازن بين إيران وأميركا، وعدم انجراره إلى أي صراع إقليمي سواء كان حالياً أم مستقبلياً.

وعن العلاقات بين أربيل وبغداد، أكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني على ضرورة زرع الثقة بين الجانبين، منوها إلى أن هذا الأمر لا يتطلب سوى الحقيقة والإخلاص في العمل، مبيناً "إننا بحاجة إلى توجه سياسي جديد بين بغداد وأربيل.

وفيما يتعلق بتشكيل حكومة اقليم كوردستان الجديدة رغم تعطل هذا الملف لمدة عامين بعد اجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في الإقليم، قال طالباني "لا ينبغي تشكيل حكومة في إقليم كوردستان مشابهة للحالية، وهذا ليس رأيي بل رأي معظم المواطنين"، مضيفاً "نرغب بتشكيل حكومة تراعي الشراكة، والتوازن، والتفاهم، وتتفهم مطالب الشارع الكوردستاني، وتعمل على تحسين العلاقات بين أربيل وبغداد"، على حد تعبيره.