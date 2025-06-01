بافل طالباني: تواصلت مع السوداني وبانتظار حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم

شفق نيوز/ كشف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، مساء اليوم الأحد، أنه تواصل مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني حول مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان، مؤكداً أنه بانتظار حل هذه المشكلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها طالباني خلال مهرجان أقيم في السليمانية بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال طالباني إن الاتحاد الوطني "قوي على مستوى العالم"، ويتم النظر إليه في بغداد والمنطقة بعين الاهتمام، ويحافظ على توازن القوى في إقليم كوردستان.

وأضاف أن "الشعب الكوردي ليس له أي مشكلة مع الإخوة العرب، وأن الاتحاد الوطني يحاول حل المشاكل في بغداد".

وحول عملية السلام في تركيا، أشار طالباني إلى أن الاتحاد الوطني "له دور مهم في هذه العملية، وهو الذي يستطيع حماية حقوق الشعب الكوردي".