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بافل طالباني بتسريبات صوتية: سأبدأ من بغداد بـ"تصحيح الأخطاء وإجراء تغييرات"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-14T09:09:55+0000
بافل طالباني بتسريبات صوتية: سأبدأ من بغداد بـ"تصحيح الأخطاء وإجراء تغييرات"

شفق نيوز/ قال رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، إنه سيعمل من العاصمة بغداد على تصحيح "الأخطاء التي وقعت في حكومة إقليم كوردستان".

جاء ذلك في تسريبات صوتية لبافل طالباني أثناء تواجده في العاصمة بغداد خلال انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ونشرتها اليوم الجمعة بعض وسائل الإعلام المقربة من الاتحاد الوطني الكوردستاني.

ويقول طالباني في تلك التسريبات، "لدينا برنامج لافتتاح المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في بغداد بجميع اقسامه، وتم اختياري لهذا العمل لذلك سأتواجد كثيرا في بغداد من الآن و صاعدا".

ويضيف، "عملنا في بغداد يبدأ الآن، يجب أن نعمل على مناصبنا في الحكومة الاتحادية الجديدة ببغداد"، مردفا بالقول "سنعمل على تصحيح أخطاء كوردستان وحل مشاكل حكومة الإقليم من هنا في بغداد".

ويتابع طالباني بالقول، إنه "ومن هنا في بغداد سننفذ البرامج وسنقوم بتغييرات في اقليم كوردستان".

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