بافل طالباني: العدوان الإيراني على إقليم كوردستان "انتهاك خطير لأمتنا"

شفق نيوز- السليمانية

ندد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، مساء اليوم السبت، بالهجمات التي نفذتها إيران ليلة أمس على مواقع في أربيل والسليمانية، معتبراً الهجمات "انتهاكاً خطيراً للأمة".

وقال طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تعرضت أمتنا ليلة أمس لانتهاك خطير وغير مقبول لأمنها وسيادتها، حيث استهدف هجوم بالصواريخ الباليستية، أُطلق من إيران، وطننا وقواتنا الأمنية الباسلة".

وأضاف: "وقبل كل شيء، فإن أولويتنا القصوى هي سلامة مواطنينا ورفاههم وحمايتهم. وقد استنفرت أجهزة الطوارئ وقوات الدفاع كامل طاقاتها، وتعمل بلا كلل لضمان الأمن في جميع أنحاء الوطن. وفي هذا الظرف العصيب، نقف إلى جانب إخوتنا في أربيل، فالهجوم على أيٍّ منا هو هجوم علينا جميعاً".

ودعا طالباني الجميع إلى التحلي بالهدوء واليقظة، والالتزام بالتوجيهات الرسمية الصادرة عن أجهزتنا الأمنية. إننا نقف معاً، صامدين وثابتين.

واعتبر أن هذا العمل "العدواني المتعمد يُعد انتهاكاً صارخاً للأعراف الدولية، وتصعيداً غير مبرر. وإننا ندين هذا الهجوم بأشد العبارات. وليكن واضحاً للجميع: إن استهداف أمتنا أمر غير مقبول على الإطلاق، وإن سلامة شعبنا خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

وشدد طالباني: "لسنا نسعى إلى تصعيد الصراع، ولا نرغب في المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. غير أن ضبط النفس الذي نتحلى به يجب ألا يُفسَّر على أنه افتقار إلى العزم أو القدرة. ونحن ننسق بشكل فاعل مع حلفائنا وشركائنا لضمان رد دبلوماسي ودفاعي مدروس وحاسم وقوي، بما يكفل حماية أمتنا".

وختم بالدعوة إلى الوقف الفوري لهذه "الأعمال العدائية، ونطالب بتوضيح فوري بشأن هذه الانتهاكات. وسيظل تركيزنا منصباً بالكامل على الدفاع، وخفض التصعيد، والحماية المطلقة لجميع مواطنينا".

وتعرضت السليمانية وأربيل إلى قصف إيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع عدة في المحافظتين وأسفرت عن إصابات بشرية وخسائر مادية.