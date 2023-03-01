بافل طالباني: الخلافات الكوردية يمكن حلها بخمس دقائق

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، يوم الأربعاء، أن الخلافات الكوردية يمكن حلها خلال "خمس دقائق"، مشيراً إلى رغبة حزبه في اجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وقال طالباني في كلمة خلال منتدى أربيل السنوي وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الامور الصغيرة التي تحولت الى مشكلة من الممكن حلها بخمس دقائق، يجب أن نحلها اليوم ولا نؤجلها الى الغد".

وأضاف "الاتحاد الوطني الكوردستاني لا يرغب في هذا الوضع الذي نمر به لان الشعب هو المتضرر"، لافتا الى "عدم وجود أي مشكلة مع الحزب الديموقراطي وأن قباد طالباني بانتظار اتصال منهم للعودة لكنهم لم يفعلوا".

وعن عودة لاهور شيخ جنكي لممارسة عمله كرئيس مشترك للاتحاد الوطني، أوضح طالباني أن "لاهور جنكي حر ويمكنه ان يؤسس حزباً جديداً ولم تصلنا اي رسالة منه وليس لدي علم بما نشره".

وأكد طالباني "نحن نريد اجراء الانتخابات ومستعدون لها".

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني أكد، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وفداً من الحكومة البريطانية، ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في اقليم كوردستان خلال العام الحالي.

وفي وقت سابق حذر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، من عدم إجراء الانتخابات في اقليم كوردستان، مشدداً على أن لا يتجاوز موعد اجرائها تشرين الأول المقبل.

يشار إلى أن برلمان كوردستان قد صوت في شهر تشرين الأول/ نوفمبر من العام 2022 على تمديد عمره التشريعي وتأجيل الانتخابات لعام واحد على أن يتم إجراؤها خلال العام 2023 مع انتخابات مجالس المحافظات.