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بافل طالباني: اضطررنا لإجراء تغييرات بالمناصب الامنية .. الاتحاد الوطني: اعتقلنا جاسوساً

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-15T11:05:03+0000
بافل طالباني: اضطررنا لإجراء تغييرات بالمناصب الامنية .. الاتحاد الوطني: اعتقلنا جاسوساً
بافل طالباني: اضطررنا لإجراء تغييرات بالمناصب الامنية .. الاتحاد الوطني: اعتقلنا جاسوساً

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