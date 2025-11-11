بافل طالباني: ادلوا باصواتكم بضمير حي

شفق نيوز/ السليمانية

دعا رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، اليوم الثلاثاء، المواطنين في عموم العراق وإقليم كوردستان إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية العامة التي انطلقت صباحاً في مختلف المحافظات.

وجاءت دعوة طالباني خلال الإدلاء بصوته في مركز "روشن بدرخان" في مدينة السليمانية، حيث شدد في تصريح للصحفيين، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، على أهمية المشاركة الواسعة في هذه العملية الديمقراطية، قائلاً: "رسالتنا هي أن يُدلي جميع المواطنين في العراق وكوردستان بأصواتهم بضمير حي ومسؤولية وطنية."

وانطلقت عند الساعة السابعة من صباح اليوم الثلاثاء، الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، عملية التصويت العام في محافظة السليمانية، ضمن الانتخابات البرلمانية العراقية، وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار واسع للقوات الأمنية التي تولّت تأمين جميع مراكز الاقتراع في المدينة وأطرافها.

وبحسب متابعة مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، فتحت 506 مراكز اقتراع أبوابها أمام أكثر من مليون و227 ألف ناخب في عموم المحافظة، وسط تفاوتٍ في نسب الإقبال خلال الساعات الأولى من الصباح، إذ شهدت بعض المراكز إقبالاً ملحوظاً، بينما بدا الإقبال خجولاً في أخرى، خصوصاً في الأحياء البعيدة عن مركز المدينة.

وتتنافس في هذه الانتخابات تسعة أحزاب وأربعة مرشحين مستقلين يمثلون 136 مرشحاً على 18 مقعداً نيابياً مخصصة لمحافظة السليمانية ضمن مجلس النواب العراقي البالغ عدد مقاعده 329، منها 46 مقعداً لإقليم كردستان، و5 مقاعد مخصصة لكوتا النساء في السليمانية، في حين لا توجد مقاعد مخصصة للمكونات في المحافظة.

وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، وسط مراقبة محلية ودولية لمجريات العملية الانتخابية، التي تسير حتى الآن بهدوء وانتظام في مختلف المراكز الانتخابية بالمحافظة.