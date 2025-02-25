"باص البرغر".. مشروع شاب أربيلي لمواجهة البطالة وروتين الوظيفة (صور)

شفق نيوز/ محمد عبد الوهاب، طالب في السنة الثالثة بكلية طب الأسنان في اربيل، قرر إلى جانب دراسته إطلاق مطعم متنقل مختص في تحضير "البرغر" باستخدام اللحم المحلي، بهدف تحقيق الاستقلال المالي وتوفير فرص عمل للشباب.

وتعتبر اربيل بيئة جاذبة لهذا النوع من المشاريع، سيما مع الاهمية التي تحظى بها المدينة على الصعيدين السياحي والثقافي، اضافة الى التنوع السكاني القومي والديني الفريد من نوعه.

يقول محمد لوكالة شفق نيوز عن مشروعه: "قمنا بتجهيز هذا الباص وتحويله إلى مطعم صغير، نبيع فيه البرغر فقط، وقد كانت الفكرة نابعة من حاجتنا إلى العمل بسبب الظروف التي يمر بها الإقليم".

ويتابع الشاب محمد قائلاً: "في البداية، كان والدي يعارض الفكرة، لكنه مع الوقت تفهم الأمر، خاصة أن المشروع لم يكن فقط من أجلي، بل من أجل دعم إخوتي وأصدقائي أيضًا، حيث وفرنا من خلاله فرص عمل لعدد من الشباب".

وحول تكلفة المشروع أوضح محمد، أنه "وصل الى نحو 80 ألف دولار، وانه ينوي ان يحوله مستقبلاً الى مطعم فعلي او (كشك كبير)"، كما اعتبر ان "العمل في مشروع خاص به من غير اختصاصه في مجال الطب أفضل بكثير من أن يعمل موظفا في شركة طبية براتب شهري قليل لا يكفي لسد احتياجاته المعيشية".

وأضاف أن "العمل في هذا المشروع هو أيضا لجمع مبلغ مالي جيد يكفي لبناء مشروع في اختصاصي حيث لدي أفكار لافتتاح عيادات طبية متنقلة مثل هذا المطعم وهي فكرة غير مطروقة".

ويؤكد محمد أن "المشروع يساعده في تغطية نفقات دراسته الجامعية"، ويبعث برسالة واضحة إلى أقرانه قائلاً "أنصح الشباب بأن يعتمدوا على أنفسهم وألا ينتظروا التعيينات الحكومية أو أي فرص تأتيهم دون سعي، عليهم أن يعملوا بجد ويبنوا مستقبلهم بأنفسهم، فالحياة تحتاج إلى المبادرة والاجتهاد"، على حد تعبيره.

ومؤخراً بات الإقبال متزايدا بشكل كبير على هذه النوعية من المشاريع التي تساعد الشباب في الحصول على أعمال خاصة بهم، وعند التجول ليلا في شوارع أربيل الرئيسة تجد العشرات من العربات والباصات حُولت الى مطاعم متنقلة وتبيع مختلف المأكولات.

بدوره يقول يوسف وهو احد المشتركين بالمشروع، إن "ما قام به محمد مثال رائع على المبادرات الشبابية الناجحة، سيما، وان المشروع لا يوفر له فقط مصدر دخل، بل أيضاً يتيح فرص عمل لعدد من الشباب، وهو دليل على امكانية تحقيق النجاح بالاعتماد على الذات والاجتهاد".

ويرى عدد آخر من أصدقاء محمد، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، يعد هذا المشروع فرصة جيدة للشباب الذين يرغبون في العمل واكتساب الخبرة، مؤكدين أن "محمد" لم ينتظر الفرص، بل صنعها بنفسه، وهذا ما نحتاجه اليوم، على حد قولهم.