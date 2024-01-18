باسم "ژينا دزيي" .. سباق سيارات للاطفال في اربيل (صور)

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، سباق سيارات خاص للاطفال.

وقال مدير السباق اياد جبار لوكالة شفق نيوز، ان "هذا السباق بدورته الثانية يُقام في مدينة اربيل ويشارك فيه 24 طفلا تتراوح أعمارهم من 3 الى 9 سنوات، ومن المقرر اقامته في بغداد أيضا الشهر المقبل".

ومن جابنه قال عمر الشمري المتحدث باسم المسابقة للوكالة إن: "السباق بهذه الدورة أُقيم باسم الفقيدة (ژينا دزيي) ابنة رجل الأعمال الكوردي الراحل (بيشرو دزيي) وذلك احتراما لأرواح شهداء القصف الإيراني على اربيل"، مشيرا الى ان "الهدف من اقامة السياق هو تعزيز روح المنافسة بين الأطفال".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن السباق أقيم في ملعب (فرنسوا حريري) بمركز مدينة اربيل.

وليل الاثنين على الثلاثاء شن الحرس الثوري الإيراني قصفاً عنيفاً بصواريخ باليستية استهدف بها مناطق مدنية في مدينة اربيل، مما أدى الى سقوط 10 مدنيين بين ضحية وجريح بينهم رجل الأعمال الكوردي (بيشرو دزيي) وابنته الطفلة.