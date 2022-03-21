باستخدام الطائرات.. مرور السليمانية تستنفر جهودها لتنظيم السير للمحتفلين بنوروز (صور)

شفق نيوز/ انتشر منتسبو مرور محافظة السليمانية وإدارة گرميان اليوم الاثنين (21 آذار، 2022)، في مداخل جميع المناطق السياحية، لتنظيم حركة السير وتخفيف الزخم المروري الناجم عن توافد المحتفلين بعيد نوروز العيد القومي للشعب الكوردي.

وقال مراسل شفق نيوز؛ إن منتسبي مرور محافظة السليمانية ورغم اعلان حكومة إقليم كوردستان عطلة رسمية في جميع مناطق اقليم كوردستان العراق إلا ان تواجدهم كان بصورة كثيفة في مداخل المناطق السياحية وذلك لتنظيم سير مركبات السياح والوافدين و المحتفلين بأعياد نوروز في السليمانية.

واضاف مراسلنا؛ ان مديرية المرور في محافظة السليمانية وضعت طائرات مراقبة ومتابعة للاختناقات الحاصلة في المناطق السياحية خلال توافد السياح و المحتفلين إليها.