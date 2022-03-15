باز البرزنجي يطالب السفير الايراني بزيارة منزله المقصوف في اربيل .. الزاملي: البرلمان سيكون له موقف

شفق نيوز/ دعا رجل الأعمال والتاجر المعروف في اربيل باز البرزنجي الذي تعرض منزله إلى قصف مباشر بصواريخ الحرس الثوري الإيراني اليوم الثلاثاء إيرج مسجدي سفير طهران لدى بغداد إلى زيارة منزله والإطلاع عن كثب على الأضرار والتأكد بأن هذا المنزل يعود لأسرة عراقية وليست قاعدة إسرائيلية.

وقال البرزنجي خلال حديثه الى الوفد البرلمان العراقي برئاسة حاكم الزاملي نائب رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي مشترك، لحسن الحظ لم تكن الأسرة تتواجد في المنزل أثناء استهدافه بشكل مباشر بـ9 صواريخ عابرة للقارات.

وأضاف "طلبي كرب اسرة من ممثلي الشعب العراقي بأنه من الضروري ان تعرف كل أسرة عراقية بان هذا المنزل كانت تسكنها اسرة مثلها، وان قناعتي راسخة بان هناك خطأ ما حدث".

وتابع البرزنجي بالقول "طلبي للجنة البرلمانية أن توصل إلى السفير الإيراني بأن يقدم شخصيا إلى اربيل ويشكل لجنة دبلوماسية تتطلع على المنزل".

بدوره قال الزاملي خلال المؤتمر إن البرلمان يرفض مثل هكذا هجمات تستهدف الأراضي العراقية، موضحا أن هناك تحالفا رباعيا بين العراق وايران وروسيا وسوريا وهذا التحالف يتبادل المعلومات الاستخبارية والعسكرية، وكان ينبغي التأكد من معلومات التحالف قبل الإقدام على هذا القصف.

وشدد على أن العراق لن يكون مسرحاً للصراعات، وليس مصدر تهديد أول خطر لدول الجوار، وينبغي لهذه الدول أن تحترم سيادة أراضي العراق، منوها إلى أنه سيكون لنا موقف في مجلس النواب ازاء القصف.

وأكد الزاملي "نحن نرفض استهداف اي عراقي داخل البلاد".

وعقب جولة الوفد وتفقده للمنزل قال الزاملي "تأكدنا ان المنزل يعود الى أسرة عراقية ونحن لجنة تقصي حقائق برلمانية للإطلاع ميدانيا على القصف، ولن نجامل وسننقل الحقائق كما هي".

وكرر قوله إن "هذا منزل اسرة باز البرزنجي، وتأكدنا من لوحات العجلات المتضررة بأن ارقامها محافظة اربيل".

ووصل وفد من مجلس النواب العراقي، صباح اليوم، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان للإطلاع على أضرار القصف الصاروخي الإيراني.

وتأتي هذا الزيارة عقب اجراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وفد حكومة رفيع يضم وزيري الداخلية والدفاع اربيل على خلفية القصف ولقائه قادة كوردستان كلا من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ليل السبت على الأحد 13 من شهر آذار الجاري، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

وتبنى الحرس الثوري الايراني، يوم الأحد، رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.