بازار خيري في السليمانية لدعم مستشفى هيوا لعلاج السرطان.. صور

شفق نيوز/ نظم عدد من الشباب في محافظة السليمانية، يوم الأحد، بازارا خيريا لدعم مستشفى "هيوا" لعلاج السرطان، بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من سرطان الأطفال.

وقالت المشرفة على الفعالية، سوزان أبو بكر، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا النشاط يأتي في إطار جهود مجتمعية تهدف إلى تسليط الضوء على معاناة الأطفال المصابين بالسرطان في السليمانية".

وأضافت أن "المستشفى بحاجة إلى دعم مستمر لضمان توفير العلاج اللازم لهم".

وشارك في البازار طلاب ومهنيون، حيث عرضوا منتجات متنوعة مثل المشغولات اليدوية، والأطعمة، والأعمال الفنية، وسط تفاعل وإقبال كبير من المواطنين الذين حرصوا على تقديم الدعم كما تضمن الحدث أنشطة توعوية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الأطفال، وطرق الوقاية منه، والدور الذي يمكن أن تلعبه العائلات في حماية أبنائها من المرض.

ويأتي تنظيم هذا البازار ضمن سلسلة من الفعاليات التي تشهدها السليمانية سنويًا في اليوم العالمي للوقاية من سرطان الأطفال، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي ودعم المؤسسات الصحية المتخصصة.

ويأمل المنظمون أن تسهم هذه المبادرة في تحسين الخدمات المقدمة في مستشفى هيوا، وتخفيف معاناة الأطفال المصابين، من خلال توفير المزيد من الموارد لعلاجهم.

واليوم العالمي للوقاية من سرطان الأطفال، الذي يوافق 15 فبراير/ شباط، هو مناسبة عالمية تهدف إلى نشر الوعي حول مخاطر سرطان الأطفال، وأهمية الكشف المبكر عنه، وسبل الوقاية منه.

ويعد مستشفى هيوا في السليمانية من أبرز المراكز الطبية المتخصصة في علاج السرطان في إقليم كوردستان، حيث يقدم خدماته للأطفال المصابين بالمرض، ويعتمد بشكل كبير على التبرعات والمبادرات المجتمعية لتوفير الرعاية اللازمة لهم.