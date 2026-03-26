باريس تعزي البيشمركة بهجمات 24 آذار

شفق نيوز- أربيل

قدّمت القنصلية العامة الفرنسية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، تعازيها إلى وزارة البيشمركة بضحايا الأحداث الأخيرة.

وذكرت وزارة البيشمركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القنصلية الفرنسية في أربيل وجّهت برقية تعزية عبّرت فيها، باسم فرنسا حكومةً وشعباً، عن خالص المواساة لوزارة البيشمركة وعائلات ضحايا الفرقة الخامسة مشاة (المنطقة الأولى) الذين سقطوا في أحداث 24 آذار الجاري، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

ونقل البيان عن القنصل الفرنسي تأكيده أن بلاده "ستواصل دعمها ومساندتها لإقليم كوردستان وقوات البيشمركة"، بما يسهم في ترسيخ السلام وحماية استقرار المنطقة.

وكانت وزارة شؤون البيشمركة في إقليم كوردستان، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، مقتل ستة من عناصرها وإصابة 30 آخرين جراء قصف بستة صواريخ باليستية إيرانية استهدف مقر الفرقة السابعة مشاة التابعة للمنطقة الأولى، بالإضافة إلى وحدات من الفرقة الخامسة مشاة ضمن حدود إدارة منطقة "سوران" المستقلة شمالي محافظة أربيل.

وأعلن الجيش الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، استهداف مطار أربيل الدولي في إقليم كوردستان بصواريخ أرض–أرض.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، تتعرض مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.