باريس تشيد بجهود الزعيم بارزاني في توحيد الجهود الكوردية بالمنطقة

شفق نيوز/ أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الأربعاء، بجهود الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، بتوحيد الموقف الكوردي في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للزعيم مسعود بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، وحضر اللقاء السفير الفرنسي في العراق باتريك دوريل، والقنصل الفرنسي في أربيل يان بريم".

وأضاف أن "وزير الخارجية الفرنسي عبر عن شكره للرئيس بارزاني على حفاوة الاستقبال، مؤكداً على عمق العلاقات والصداقة التاريخية التي تجمع بين الشعبين الكردي والفرنسي، وهي الصداقة التي وصفها الرئيس بارزاني بأنها عميقة ومتجذّرة، معرباً عن امتنانه الدائم لمواقف فرنسا الداعمة لشعب كوردستان في الأوقات الصعبة".

وأضاف أن "اللقاء تناول الأوضاع الداخلية في إقليم كوردستان، وضرورة الإسراع في تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة، إلى جانب بحث العلاقات بين أربيل وبغداد، والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، وكذلك التطورات في المنطقة وسوريا".

وفيما يتعلق بالوضع السوري، أكد الجانبان "على أهمية دعم الحوار والتقارب بين الأطراف الكردية في سوريا"، وفقا للبيان.

كما شدد وزير الخارجية الفرنسي على "الدور المهم للرئيس بارزاني في تقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود الكردية هناك".

وأشار الرئيس بارزاني، إلى "أهمية استمرار المساعي الرامية إلى إيجاد حل سلمي للقضية الكردية في تركيا، مؤكداً دعم إقليم كوردستان لأي مبادرة من شأنها إنجاح عملية السلام".

وفي ختام اللقاء، وجّه وزير الخارجية الفرنسي دعوة رسمية إلى الرئيس بارزاني لزيارة العاصمة باريس، والمشاركة في مراسم خاصة سيتم تنظيمها في أحد منتزهات المدينة، لتكريم تضحيات قوات البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب.