باريس تخلد نضال البيشمركة بشارع يحمل اسمهم

شفق نيوز/ تعتزم بلدية العاصمة الفرنسية باريس إطلاق اسم البيشمركة على أحد شوارعها.

وقال إعلام وزارة البيشمركة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن " المؤتمر الدولي الـ 44 للدول الفرنكوفونية عقد (أمس الجمعة) في لوزان بسويسرا، بحضور محافظ أربيل أوميد خوشناو".

وأضاف، أن خوشناو التقى على هامش المؤتمر برئيسة بلدية باريس لبحث عدة قضايا، مبينة أن رئيسة بلدية باريس أعلنت عن خططتهم لتسمیة أحد شوارع باريس بإسم البيشمركة، وذلك تكريماً لبطولات البيشمركة ونضالهم وتضحياتهم في الحرب ضد الإرهاب.