بارزاني يأمل حل الخلافات مع بغداد بـ"التسامح والسلام"

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرڤان بارزاني، يوم الاثنين، على ضرورة التمسك بقيم السلام والتسامح ومحو الحقد والكراهية التي دعا لها بابا الفاتيكان فرنسيس خلال زيارته للعراق والإقليم، داعياً إلى اعتماد هذه القيم في حل الخلافات بين كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ننظر باحترام وتقدير عاليين الى زيارة قداسة البابا للعراق واقليم كوردستان، الذي والى جانب الاوضاع السيئة، اصر على القيام بزيارته، ونقدم لقداسته عميق الشكر".

وأضاف أن "ثناء قداسته لثقافة التعايش والتسامح في كوردستان موضع فخرنا واعتزازنا".

وأعرب بارزاني عن شكره "لكافة المكونات الدينية والعرقية في كوردستان الذين شاركوا في مراسم استقبال وضيافة قداسة البابا بقلوب مفعمة بالحيوية، وبالاخص السادة الوجهاء وعلماء الدين المسلمين وكافة الاديان الاخرى في كوردستان والعراق، والذين اظهروا صورة جميلة للتمدن والتحضر الاصيل لمكونات شعب كوردستان وثقافة التسامح والتعايش والاخوة للعالم اجمع".

وتابع رئيس الإقليم أن "علاج جروح الحرب والارهاب في العراق، مثلما قال قداسة البابا في قداس اربيل، هو فقط التسامح والتساهل والصفح، وهذا بالذات مطلب الله من عباده، وصية الله لنا ان يكون لنا قلب صاف، خال من الحقد، بعيد عن التفرقة والخداع ورغبة القصاص، بل بالعكس فان التشدد والقصاص كما قال قداسته يغرقنا في دوامة لا متناهية".

وأكد بالقول "نحن في اقليم كوردستان نؤيد وندعم رسالة قداسته للسلام، والتسامح، وقبول الآخر، ومحو الحقد والضغينة، والتشدد، والارهاب والقصاص، هذه المبادئ والقيم هي الاسس الرئيسة لمجتمع كوردستان ونحافظ عليها كما نفعله دائما، نأمل ان نقوم في العراق واقليم كوردستان بروحية هذه القيم بحلحلة الخلافات بيننا".

وختم بارزاني بيانه بالقول "اشكر التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان وكافة الاطراف ذوي العلاقة الذي جعل من هذه الزيارة التاريخية ان تجري بمستوى عال من النواحي البرتوكولية والتنظيمية والامنية".