بارزاني يأمل بإطلاق سراح عبدالله أوجلان ويجدد دعمه لعملية السلام في تركيا

شفق نيوز/ أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الجمعة، عن أمله في إطلاق سراح زعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، مجددا دعمه لعملية السلام كحل في تركيا.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها الى الكورد في مدينة دياربكر في تركيا بمناسبة حلول اعياد "نوروز".

وجرى اليوم في مدينة ديار بكر أكبر كرنفال واحتفال بحضور ملايين الكوردستانيين بهذه المناسبة، حيث تلا عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني سربست لزكين رسالة تهنئة بارزاني على مسامع المحتفلين والحضور.

وهنأ بارزاني الكورد والقوميات الأخرى التي تعتبر هذه المناسبة جزءاً من تاريخها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها.

وتابع قائلا: بمناسبة عيد النوروز نؤكد بكل فخر على ثقافة التعايش ورسالة السلام لشعب كوردستان، مضيفا أنه من هذا المنطلق ندعم عملية السلام وحلها في تركيا، ونأمل أن يتم إطلاق سراح عبد الله أوجلان في الوقت القريب.

ومضى الزعيم الكوردي بالقول: بهذه المناسبة نأمل أن تنتهي معاناة الشعب الكوردي في سوريا، وأن يتوصل الكورد إلى نتيجة تخدم جميع الأطراف من خلال موقف مشترك وإجراءات سلمية مع الأطراف الأخرى في سوريا.