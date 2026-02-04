بارزاني يؤكد أهمية تمسك الكورد المغتربين بلغتهم وهويتهم

شفق نيوز- أربيل

أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، على أهمية تمسك المواطنين الكورد المغتربين في الدول الأوروبية، بلغتهم وهويتهم القومية، مشيراً إلى اعتزازه بالكفاءات الكوردية التي استطاعت إثبات جدارتها في المشهد السياسي الأوروبي.

وقال بيان صادر عن مقر بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، استقبل في مضيف صلاح الدين بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، نائبة رئيس برلمان ولاية، نوردراين فيستفالن الألمانية، بيريفان أيماز، وبحث معها جملة من الملفات السياسية والإنسانية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن "أيماز أعربت خلال اللقاء عن تقديرها العالي لدور بارزاني في حماية الشعب الكوردي بمناطق (روج آفا) وتصديه للمخاطر التي واجهت القضية الكوردية هناك مؤخراً، كما أشادت بجهود مؤسسة بارزاني الخيرية ودورها الإغاثي الفاعل في مساعدة المنكوبين وتقديم العون الإنساني العاجل في كوردستان سوريا".

وأوضح البيان أن "نائبة رئيس البرلمان الألماني أثنت على دعم بارزاني للجالية الكوردية في المهجر، معتبرة إياها قوة مؤثرة في إيصال صوت وتطلعات شعب كوردستان إلى المحافل الدولية".

وأعرب بارزاني، بحسب البيان، عن اعتزازه بالكفاءات الكوردية التي استطاعت إثبات جدارتها في المشهد السياسي الأوروبي، مهنئاً أيماز على مكانتها السياسية في ألمانيا.

وشدد بارزاني، على "أهمية تمسك الكورد في الخارج بهويتهم القومية، وضرورة الحفاظ على اللغة الكوردية بين أجيال المغتربين لضمان ديمومة الرابط الثقافي مع الوطن".

واختتم اللقاء بتناول مستجدات الوضع في مناطق كوردستان سوريا، بالإضافة إلى استعراض مسار عملية السلام في تركيا، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز الاستقرار في المنطقة.