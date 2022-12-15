بارزاني يؤكد في عيد صيام الايزيديين على الأخوة وحماية ثقافة التعايش

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الخميس، رسالة تهنئة الى الايزيديين في كوردستان والعالم بمناسبة عيد الصيام الايزيدي، مؤكدا على الاخوة وحماية ثقافة التعايش السلمي.

وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بمناسبة حلول عيد الصيام الايزيدي يوجه احر التهاني الى الاخوات والاخوة الايزيديين في كوردستان والعالم، متمنيا ان يكون هذا العيد بداية جديدة للامان والسعادة جميع الايزيديين.

وأضاف بارزاني انه بالمناسبة ذاتها يؤكد على الاخوة وتوسيع ثقافة التعايش والسلام بين جميع المكونات الدينية والعرقية في كوردستان.