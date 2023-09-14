بارزاني يؤكد على مكونات كركوك الالتزام بالحوار والقانون

شفق نيوز/ حثّ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، المكونات القومية في كركوك على ضرورة الالتزام بالحوار والتفاهم والطرق القانونية لحل المشاكل، مشدداً على حفظ السلم المجتمعي في المحافظة.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني ، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الزعيم الكوردي ‏اجتمع مع ممثلي المكونات كركوك، وتبادل الحاضرون الآراء حول الأحداث الأخيرة في المحافظة والأوضاع العامة والتحديات والتهديدات التي تواجه التعايش السلمي والاستقرار.

وسلّط بارزاني الضوء على الأوضاع الحالية في كركوك، مشدداً على أن تبقى هذه المدينة محافظة على هويتها كمدينة للتعايش السلمي والتآخي.

وأكد على أن يشارك الجميع في إدارة هذه المدينة، مبيناً أن جميع مكونات كركوك شركاء في هذه المدينة حاضراً ومستقبلاً.

وطالب الرئيس بارزاني الحاضرين الالتزام بالحوار والتفاهم والطرق القانونية والدستورية لحل المشاكل كافة التي تواجه المحافظة.

وقبل أيام أقدم العشرات من المتظاهرين المؤيدين لجهات سياسية "عربية وتركمانية" في محافظة كركوك، على قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بين المحافظة ومدينة أربيل احتجاجاً على عزم الحزب الديمقراطي الكوردستاني العودة إلى فتح مقاره في كركوك وفقا للاتفاق السياسي المبرم مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم القوى والأطراف السياسية التي شكلت الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ومطلع الأسبوع الماضي شهدت كركوك نزول العشرات من المتظاهرين الكورد في المناطق التي تسكنها الأغلبية من أبناء المكون مطالبين بإعادة فتح الطريق وإنهاء الاعتصامات أمام ذلك المقر إلا أنها جوبهت بإطلاق نار مما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى.

وفرضت السلطات الأمنية العراقية حظراً للتجوال في محافظة كركوك على خلفية التوترات التي رافقت الاحتجاجات في المناطق الكوردية.