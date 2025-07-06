بارزاني يؤكد على معالجة المشكلات وتصحيح الأخطاء في العملية السياسية

شفق نيوز – أربيل

أكد الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، يوم الأحد، على ضرورة معالجة المشكلات وتصحيح الأخطاء والنواقص التي تشوب العملية السياسية في العراق، مشدداً على عدم ربط رواتب موظفي إقليم كوردستان بالخلافات السياسية.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين بأربيل، أن الأخير استقبل رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر والتباحث حول الأوضاع السياسية في العراق، والمسائل الخلافية بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، إلى جانب قرار قطع رواتب موظفي الإقليم.

وأضاف البيان، أنه تم التأكيد على ضرورة حل هذه المشكلات في إطار الدستور ومراعاة مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق، وعدم خلط قوت مواطني الإقليم بالصراعات بين الأطراف السياسية، أو بالنزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، مع الإسراع في معالجة ملف صرف الرواتب والمستحقات المالية للإقليم بأقرب وقت.

وشكّلت الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، والتنسيق بين الأطراف السياسية من أجل معالجة المشكلات وتصحيح الأخطاء والنواقص التي تشوب العملية السياسية في العراق محاورَ أخرى للقاء.

هذا وكان المكتب الإعلامي للمشهداني قال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس البرلمان التقى رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين في أربيل، وشهد الاجتماع بحثًا معمقًا لعددٍ من الملفات الخلافية، وفي مقدمتها ملفُّ الرواتب والمستحقات المالية لموظفي الإقليم".

واتفق الجانبان على أهمية تقديم مقترحات جدية من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والعمل المشترك على دراستها وتطبيقها، بما يسهم في إنهاء الأزمة بشكل جذري ودائم.

وتُعد أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان من أبرز الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، في ظل استمرار الجدل حول الصادرات النفطية، والالتزامات الدستورية، والسياسات المالية، ما يجعل اللقاءات المرتقبة بين الجانبين محورية في كسر الجمود السياسي والمالي القائم.