بارزاني يؤكد على ضرورة إنهاء "شوفينية" الحكم

شفق نيوز/ أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، يوم الأحد، على ضرورة إنهاء "الشوفينية" وفرض الإرادات والتعايش بسلام في المنطقة الإقليمية.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الزعيم الكوردي استقبل اليوم القنصل الكويتي في أربيل عثمان داوود الداوود، والذي نقل خلال اللقاء تحيات أمير وشعب وحكومة الكويت، مؤكدا على علاقات الصداقة بين الجانبين ومشيدا بالسلام في إقليم كوردستان وازدهاره.

واشار الى ان بارزاني وصف خلال اللقاء العلاقات بين الشعبين الكوردي والكويتي بأنها "تاريخية وعميقة"، مضيفا ان "الشعبين الكوردي والكويتي يشعران بنفس بالألم والصِعاب التي فُرضت عليهما نتيجة الافكار الشوفينية".

وأكد بارزاني بحسب البيان أنه "يجب أن تنتهي الشوفينية والاحتلال وفرض الذات في منطقتنا من أجل الأخوة والاستقرار".

وكان الوضع السياسي في الاقليم والعلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية محوراً آخر خلال الاجتماع.