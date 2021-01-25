بارزاني يؤكد على ضرورة تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والدول العربية

شفق نيوز/ اجتمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الإثنين، مع القناصل العرب في اقليم كوردستان.

وبحسب بيان لمكتب بارزاني، وهو رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، "ثمن الوفد علاقة الصداقة التاريخية بين بارزاني والإقليم مع شعوب الدول العربية وايضا على دور كوردستان في استضافة النازحين العرب العراقيين خلال الحرب على داعش وقيموا دور قوات البيشمركة في محاربة تنظيم داعش وكذلك اكدوا على تطوير وتنمية العلاقات مع اقليم كوردستان وحل المشاكل مع بغداد بالحوار".

وفي الاجتماع اكد بارزاني ان "شعب كوردستان يحاول دائما ان تكون علاقاته على اساس الصداقة مع شعوب المنطقة ووفق أسس السلام والتعايش السلمي".

وبخصوص العلاقة بين بغداد واربيل قال بارزاني انه يجب ان تعالج المشاكل بالحوار السلمي وفي اطار الدستور واحترام خصوصية اقليم كوردستان واكد على ضرورة تطوير العلاقات بين الاقليم والدول العربية.