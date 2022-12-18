بارزاني يؤكد على ضرورة التزام القوى السياسية بما اتفقت عليه قبيل تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الأحد، على ضرورة التزام القوى السياسية بما اتفقت عليه قبيل تشكيل الحكومة الجديدة، وكذلك وتنفيذ اتفاقية سنجار واعادة اهلها وإنهاء معاناتهم.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، الأخير استقبل القنصل التركي العام لدى اربيل محمد مولود ياقوت، وجرى خلال اللقاء التباحث حول الاوضاع السياسية والامنية في العراق واقليم كوردستان وتأثيرها على المنطقة اضافة الى علاقات تركيا مع الاقليم من الناحيتين الاقتصادية والتجارية.

واضاف البيان انه تم التباحث أيضاً في علاقة اربيل وبغداد وضرورة تنفيذ اتفاقية القوى السياسية وانعكاسها على قرارات الحكومة الجديدة، اضافة الى التأكيد على ضرورة تنفيذ اتفاقية سنجار واعادة اهلها اليها وإنهاء معاناتهم.