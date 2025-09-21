بارزاني يؤكد على دور اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان بالنضال وتعزيز التعايش

شفق نيوز- أربيل

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأحد، اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، بذكرى تأسيسه الـ55.

وقال مسعود بارزاني، في بيان بهذه المناسبة "لقد كان تأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان بتوصية من البارزاني الخالد خطوةً تاريخيةً باتجاه ترسيخ دور علماء الدين في ثورة ونضال شعبنا".

واعتبر أن "هذا القرار، أكد على مكانة الفقهاء وكبار علماء الدين الإسلامي الكورد في نشر الوعي الوطني والقومي وقيم التعايش بين أوساط المجتمع، فضلاً عن دورهم في الدفاع عن القضية المشروعة لشعبنا وتعزيزها في المراحل كافة".

إلى ذلك، وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رسالة تهنئة بالمناسبة ذاتها وقال في بيان "إننا نجدد في هذه المناسبة تقديرنا العميق للدور المهم الذي يضطلع به اتحاد علماء الدين الإسلامي وعلماؤنا الأفاضل كافة في إعلاء قيم الإسلام الحنيف ومبادئه الإنسانية السمحة، والتصدي للأفكار المتطرفة، وترسيخ نهج الوسطية والاعتدال، وتعميق ثقافة التعايش السلمي بين مختلف مكونات كوردستان".