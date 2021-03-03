بارزاني يؤكد على حل للمشكلات يحقق مصالح جميع المكونات في سوريا

شفق نيوز/ عبر الزعيم الكوردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستان مسعود بارزاني عن "تعاطفه الدائم" مع الشعب السوري، مشددا على إيجاد حل يحقق مصالح جميع مكونات سوريا.

وجاء في بيان لمقر بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل في منتجع صلاح الدين اليوم الاربعاء، رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر هريري والوفد المرافق له.

واشار البيان الى الاجتماع ناقش الاوضاع السياسية السورية واخر التطورات على مستوى سوريا والمنطقة، مبينا ان هريري عبر عن شكره لبارزاني واقليم كوردستان الذي كان متعاطفا دوما مع الشعب السوري في الكوارث والمشكلات والقضايا التي عانى منها واستقبل مئات الالوف من النازحين واللاجئين السوريين، ومحييا ومقدرا عاليا ذكريات ومناسبات شهر آذار التي تشكل جزءا مهما من نضال شعب كوردستان.

وبشأن الازمة السورية، اضاف البيان ان بارزاني شدد على انه مع التوصل الى حل يحقق السلام والامان بين الشعوب السورية وجميع مكوناتها، معلنا للوفد الضيف ان احداث عفرين مبعث للقلق وينظر الى مسار الاحداث ومستقبل الشعب الكوردي في سوريا باهتمام بالغ، وعبر عن امله ان يحقق المستقبل السوري مصالح الشعوب والمكونات السورية.