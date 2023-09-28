بارزاني يؤكد على تعميق مبادئ العيش المشترك والاستقرار

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة تعميق مبادئ العيش المشترك والعلاقات الثنائية بين مختلف المكونات.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف صلاح الدين بأربيل عاصمة إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني استقبل وفداً رفيع المستوى من الحركة الديمقراطية الآشورية برئاسة أمين عامها يعقوب كوركيس، وعبّر الجانبان خلال الاجتماع عن تعازيهما العميقة لذوي ضحايا الحريق المأساوي في قضاء الحمدانية والذي راح ضحيته المئات من المواطنين.

وفي جزء آخر من الاجتماع، جرى بحث الأوضاع السياسية في العراق وإقليم كوردستان وتعميق مبادئ العيش المشترك والاستقرار، فضلاً عن العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وقدّم بارزاني التهاني بمناسبة اعادة انتخاب يعقوب كوركيس أميناً عاماً للحركة.