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بارزاني يؤكد على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-08T17:37:46+0000
بارزاني يؤكد على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر

شفق نيوز/ اكد رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، على اهمية تطوير العلاقات السياسية وتوسيع افاق التعاون التجاري والاستثماري مع قطر.

وذكر بيان لاعلام رئاسة حكومة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا خلاله الوضع العام في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين دولة قطر وإقليم كوردستان.

واتفق الجانبان، بحسب البيان، على المضي في توسيع آفاق العلاقات، ولا سيما في مجالي التجارة والاستثمار.

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