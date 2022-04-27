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بارزاني يؤكد على بذل المساعي من جميع الاطراف للخروج من الانسداد السياسي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-27T13:18:08+0000
بارزاني يؤكد على بذل المساعي من جميع الاطراف للخروج من الانسداد السياسي

شفق نيوز/ اكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاربعاء، على ضرورة بذل المساعي من قبل جميع الأطراف للخروج من الانسداد السياسي والمضي بتشكيل الحكومة المرتقبة.

وذكر المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاخير استقبل بمقره إقامته في مصيف صلاح الدين بعاصمة اقليم كوردستان اربيل، رئيس مؤسسة "المدى" للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم، وتناولا الإحاطة بحالة الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد والعوامل التي تتسبب بها وتغذيها، وما يتطلبه من جهد وطني مشترك للخروج منه وتفكيك اسبابه.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة بذل مساعي تتضافر فيها جهود كل أطراف العمل الوطني التي تجمعها الرغبة في تجاوز الأزمة المستدامة التي ظلّ الشعب ضحية نتائجها وهو ما طالب في تحركاته الاجتماعية بمعالجتها ووضع حد لأسبابها وتصفية نتائجها السلبية.

وشهدت العملية السياسية عقب عقد أول جلسة لمجلس النواب، أزمات متتالية ابتدأت بمقاطعة الإطار التنسيقي الشيعي وعدداً من الكتل والنواب المستقلين لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية، ليفجر زعيم التيار الصدري مفاجأة بانسحابه من مفاوضات تشكيل الحكومة ورمي الكرة في ملعب الإطار مع إمهالهم مدة 40 يوماً للقيام بتشكيل الحكومة.

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