بارزاني يؤكد على احترام الأديان وتعزيز التعايش والاخوة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الأربعاء، على ضرورة احترام الأديان وتعزيز التعايش والسلام في اقليم كوردستان.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مراسم "يوم الصلاة الوطني"، تحت شعار "نحو الوحدة في الإيمان" التي انطلقت فعالياتها في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال بارزاني في كلمته، "نشاطر جميع محبي الانسانية الحزن بفقدان بابا الفاتيكان"، مردفا بالقول: اتمنى ان يسهم هذا اللقاء في تعزيز وتعميق التعايش والاخوة في اقليم كوردستان.

وأضاف أنه "يجب احترام جميع الأديان التي تؤمن بوحدانية الله لأن تبحث عن الحقيقة (..) تقبل الآخر كان جزءا أساسيا من عقيدتنا منذ البداية".

كما أكد الزعيم الكوردي أنه "على امتداد التاريخ وعندما كان الظالمون يهاجمون كوردستان لم يكونوا يفرقون بين المسلمين والمسيحيين والايزيديين وحرقوا القرى كلها".

ومضى بالقول إنه "في النهاية قامت داعش بنفس الشيء، و حاربت المسلمين والمسيحيين وجميع الأديان، وارتكبوا جرائم كبيرة جدا، لكن قوات البيشمركة بالمقابل قامت بكل شجاعة بالدفاع عن هذه المكونات جميعا".

واختتم بارزاني كلمته قائلا: بالمحبة و تقبل الاخر يمكننا أن نعيش جميعا سوية، وفي النهاية اتمنى الهداية للجميع و الاستقرار في المنطقة والعالم".