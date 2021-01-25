بارزاني يؤكد رغبة كوردستان في التوصل إلى حل دستوري مع حكومة بغداد

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، رغبة حكومة إقليم كردستان في التوصل الى حل دستوري مع الحكومة الاتحادية عبر سبل الحوار، في وقت قدم ممثلو وقناصل الدول العربية في أربيل شكرهم الى الاقليم لاستضافته النازحين العرب خلال الحرب ضد تنظيم "داعش".

وقال مكتب مسعود بارزاني في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير استقبل، اليوم، وفداً مشتركا لممثلي وقناصل البلدان العربية في أربيل، مبيناً أن الوفد ضم نظمي حزوري القنصل العام الفلسطيني وعميد السلك الدبلوماسي في الإقليم، وعمر الكندري القنصل العام الكويتي، وأحمد الزاهري القنصل العام الإماراتي، ومحمد وجيه القنصل العام المصري، وعبد الرحيم حسن القائم بأعمال قنصلية المملكة الأردنية.

وأوضح البيان أنه تم خلال اللقاء الذي جرى بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، نقل ممثلي وقناصل البلدان العربية في أربيل تحيات ومشاعر التقدير للرؤساء والملوك وأمراء بلدانهم للرئيس بارزاني، معبرين عن شكرهم للرئيس بارزاني وإقليم كوردستان للعلاقات العريقة والصداقة القائمة مع البلدان العربية.

كما عبروا، بحسب البيان، عن شكرهم لإقليم كوردستان لاستضافته واحتضانه لمئات الآلاف من النازحين والمهجرين العرب خلال الحرب ضد داعش، وعبروا أيضاً عن تقديرهم البالغ لدور بيشمركة كوردستان في دحر داعش الإرهابي، إضافة الى تأكيدهم ضرورة تمتين وتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، كما تمنوا معالجة المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد عن طريق الحوار.

وفي ذات اللقاء عبر بارزاني عن شكره للوفد الضيف، وأعلن أن شعب كوردستان حاول دوماً إقامة علاقات الصداقة مع شعوب المنطقة وانتهج سبيل السلام والتعايش.

وحيال العلاقات بين أربيل وبغداد، أشار بارزاني الى ضرورة معالجة المشكلات بالطرق السلمية والحوار والتفاهم في إطار الدستور واحترام مكانة وكيان إقليم كوردستان، كما أكد على أهمية تعزيز العلاقات بين الإقليم والبلدان العربية .