بارزاني يؤكد رغبة اقليم كوردستان بتطوير العلاقات مع إسبانيا

شفق نيوز/ اكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، رغبة الاقليم في تعزيز العلاقات مع اسبانيا.

وذكر بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني "استقبل في مكتبه بأربيل سفير إسبانيا الجديد في العراق بيدرو مارتينز، وهنأه بمناسبة تسنمه مهام منصبه آملاً له النجاح فيها، ومبدياً كامل المساندة لإنجاح أعماله".

واكد بارزاني، بحسب البيان "رغبة إقليم كوردستان في تعزيز علاقاته مع إسبانيا، وعرض عليه نبذة عن الأوضاع في الإقليم".

من جانبه، "عبر السفير الإسباني عن أمله في أن يتمكن من تقوية علاقات إسبانيا مع العراق وإقليم كوردستان في المجالات كافة وخاصة المجالين الاقتصادي والتجاري".

واشار الى أنه "سيشجع القطاع الخاص والشركات في بلاده على تشغيل رؤوس الأموال والاستثمار"، ومبدياً "انبهاره بالعمران والتطورات في إقليم كوردستان".

ولفت البيان الى ان "الانتخابات العراقية المقبلة والعملية السياسية في البلد، آخر تطورات الحرب على الإرهاب وتهديدات وأخطار داعش، شكلت محوراً آخر للقاء".