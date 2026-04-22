بارزاني يؤكد دعمه للصحفيين في كوردستان

هنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، الصحفيين والإعلاميين في كوردستان بمناسبة يوم الصحافة الكوردية، مؤكدا دعمه لهم.

وقال بارزاني، في رسالة بالمناسبة، إن التهنئة تأتي تزامناً مع الذكرى السنوية الـ128 لصدور العدد الأول من صحيفة "كوردستان" التي أصدرها الأمير مقداد مدحت بدرخان، ومع ذكرى تأسيس نقابة صحفيي كوردستان.

وأضاف أنه يتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى الصحفيين والإعلاميين في كوردستان وإلى أعضاء نقابة صحفيي كوردستان.

وأعرب بارزاني عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لجميع الصحفيين والإعلاميين، مؤكداً دعمه لهم في أداء واجبهم ودورهم المهم في الدفاع عن القضية العادلة لشعب كوردستان.

كما شدد على أهمية دورهم في تعميق ثقافة السلام والتعايش المشترك، والحفاظ على القيم السامية لمجتمع كوردستان.