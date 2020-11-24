بارزاني يؤكد حاجة العراق وكوردستان للدور الفرنسي في التصدي للإرهاب

شفق نيوز/عبر رئيس كوردستان نيجيرفان، اليوم الثلاثاء، عن شكره وتقديره للدعم السياسي والعسكري والانساني الذي قدمته فرنسا للإقليم، وأشاد بمبادرة مشروع بناء مستشفى في سنجار الذي ينفذ عن طريق منظمة غير حكومية فرنسية.

وقالت رئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن بارزاني استقبل السفير الفرنسي لدى العراق برونو اوبير، ورئيس مركز دعم الازمات في وزارة الخارجية الفرنسية ايريك شوفالييه والوفد المرافق لهما.

وجدد بارزاني تأكيده، بحسب البيان، أن العراق واقليم كوردستان بحاجة الى الدور والدعم الفرنسي والمجتمع الدولي واستمرار مهمات التحالف الدولي للتصدي للإرهاب وحل المشكلات خصوصا مع الاقليم.

وأشار البيان إلى أن الوفد الضيف جدد دعم بلاده للعراق واقليم كوردستان في التصدي للإرهاب وحل المشكلات واستمرار المساعدات الانسانية.

وبشأن اوضاع نازحي العراق في مخيمات اقليم كوردستان وعودتهم، أكد بارزاني على رغبة اقليم كوردستان للعودة الطوعية لأماكنهم وضرورة توفير الأمن والأمان والخدمات الاساسية لتكون أساساً مناسباً لعودتهم الطوعية، لافتاً إلى أن اعمار الاماكن المتضررة في حرب الارهاب تتم بواسطة مشاريع الاعمار.

واشار البيان انه تم خلال اللقاء الذي تم بحضور القنصل الفرنسي العام في اقليم كوردستان اوليفييه ديكوتيني، مناقشة اخر التطورات السياسية والامنية في العراق ومواجهة تهديدات ارهابيي داعش واتفاق اربيل بغداد لتطبيع اوضاع سنجار والانتخابات المقبلة في العراق والعلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع دول الجوار وعدد من المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.