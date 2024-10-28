بارزاني يؤكد السعي لتوسيع العلاقات بين كوردستان وسويسرا

شفق نيوز/ أكد الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، السعي لتوسيع العلاقات بين إقليم كوردستان وسويسرا في مختلف الجوانب.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مقر إقامته بمصيف صلاح الدين، السفير السويسري لدى العراق دانييل هون، وخلال اللقاء، بارك بارزاني افتتاح السفارة السويسرية في العراق ومباشرة السفير الجديد مهامه، متمنياً له النجاح.

وأكد بارزاني على أن شعب كوردستان يكنُّ احتراماً خاصاً لشعب وحكومة سويسرا، معرباً عن أمله في توسيع العلاقات بين الجانبين في مختلف الجوانب، وخاصة في مجال البُنية التحتية الاقتصادية والصحة.

من جانبه، أشاد السفير السويسري في العراق خلال اللقاء بـ"الدور التاريخي" للرئيس بارزاني في العملية السياسية بالعراق وكوردستان، كما هنأه بنجاح انتخابات برلمان كوردستان، معرباً عن سعادته بإجراء الانتخابات في أجواء هادئة وسلمية، عادّاً ذلك نجاحاً كبيراً لشعب كوردستان وللعملية الديمقراطية.

وفيما يخص انتخابات برلمان كوردستان أيضاً؛ نسبَ الرئيس بارزاني الفضل في تحقيق الاستقرار والتنظيم الناجح للعملية إلى شعب كوردستان، كما قدّم نبذة عن الخطوات القانونية لمرحلة ما بعد العملية الانتخابية.

وشكّلت الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وآخر التطورات الإقليمية محاورَ أخرى للقاء.