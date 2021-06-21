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رئيس إقليم كوردستان يؤشر إلى رسالة "مهمة" من أمريكا: مبعث اطمئنان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-21T14:30:44+0000
رئيس إقليم كوردستان يؤشر إلى رسالة "مهمة" من أمريكا: مبعث اطمئنان

شفق نيوز/ عد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال استقباله السفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، اليوم الاثنين، التزام واشنطن باستمرار تعاونها ومشاركتها مع التحالف الدولي في العراق والمنطقة بانها رسالة مهمة ومبعث اطمئنان، مؤكدا على رغبة اقليم كوردستان بتنمية اكبر للعلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع امريكا وتوسيعها في مجالات التعاون والتشارك.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل بعد ظهر الاثنين، السفير الامريكي لدى بغداد ماثيو تولر، وتباحث الجانبان حول الاوضاع في العراق واقليم كوردستان والمنطقة بصورة عامة والعلاقات بين امريكا والعراق واقليم كوردستان ومخاطر الارهاب وتهديدات داعش، والانتخابات العراقية المبكرة ومستقبل العملية السياسية في البلاد ودور وسياسات الادارة الجديدة في امريكا في العراق والشرق الاوسط.

واضاف البيان ان السفير الامريكي جدد التأكيد على ان امريكا ستستمر في المشاركة والتعاون مع التحالف واصدقاء العراق والمنطقة، مبينا انه كان متفقا في الرأي مع بارزاني بان الارهاب ومخاطر داعش في العراق والمنطقة مازلا خطرين جديين وحقيقيين وان التعاون والتنسيق واستمرار مهام التحالف الدولي للتصدي لهما امر ضروري. 

واشار البيان الى ان بارزاني من جهته وصف التزام امريكا باستمرار تعاونها ومشاركتها مع التحالف الدولي في العراق والمنطقة بانها رسالة مهمة ومبعث اطمئنان مؤكدا على رغبة اقليم كوردستان بتنمية اكبر للعلاقات بين العراق واقليم كوردستان مع امريكا وتوسيعها في مجالات التعاون والتشارك.

ونوه البيان الى انه في محور اخر من اللقاء عبر السفير تولر عن سروره لتخرج دورة اخرى في الجامعة الامريكية الكوردستانية في دهوك، مهنئا الطلبة الخريجين ومؤكدا على دعم بلاده لعملية الاصلاح في وزارة البيشمركة وخطوات توحيد البيشمركة.

وشمل برنامج زيارة السفير الامريكي لاقليم كوردستان وتفقد مركز للتراث السرياني، محاور اخرى كسير العملية التعليمية في اقليم كوردستان واخر تطورات منطقة الشرقة الاوسط وعدد اخر من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان نفسه.

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