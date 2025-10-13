بارزاني يُذكّر بقانون النفط والغاز لعام 2007: كان سيجنبنا المشاكل القانونية

شفق نيوز- أربيل

دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، يوم الاثنين، إلى تفعيل اتفاقيات النفط والغاز بين بغداد وأربيل، مؤكداً أن قانون العام 2007 لاستثمار هذه الثروة كان "نموذجاً ناجحاً" لو تم تفعيله في وقته.

وذكر بيان لمقر إقامة بارزاني في مصيف بيرمام بصلاح الدين بأربيل، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأخير استقبل اليوم الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "CIA" الجنرال ديفيد بتريوس، والذي أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس بارزاني مجدداً، مشيراً إلى أن "آخر لقاء بينهما كان في منطقة سحيلة عام 2016 أثناء فترة الحرب ضد الإرهاب".

وأشاد بتريوس، بـ"الدور البارز الذي اضطلع به الرئيس بارزاني وإقليم كوردستان في حماية أمن واستقرار الإقليم والعراق والمنطقة عموماً، وفي مواجهة التنظيمات الإرهابية التي برزت بعد عام 2003 وشكلت تهديداً حقيقياً على المنطقة والعالم، وكذلك في ترسيخ قيم السلام والديمقراطية والتعايش المشترك".

بدوره رحّب بارزاني، بحسب البيان، بالجنرال بتريوس، معرباً عن شكره "لقوات التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية على دورهم الفاعل في عملية تحرير العراق من الديكتاتورية، ولاحقاً على دعمهم المستمر لقوات البيشمركة والأجهزة الأمنية العراقية في مواجهة الإرهاب وحماية استقرار العراق وإقليم كوردستان".

وفي ما يتعلق بالعملية السياسية في العراق، شدد بارزاني على "ضرورة تنفيذ بنود الدستور الدائم للعراق باعتبارها السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من أزماتها السياسية"، معرباً عن أمله "في أن تعمل جميع القوى السياسية معاً لإيجاد حلول جذرية للمشكلات بعيداً عن الصراعات والعداوات المتبادلة".

وأشار بارزاني إلى أن "مشروع قانون النفط والغاز لعام 2007 كان يمكن أن يكون نموذجاً ناجحاً لو تم إقراره وتنفيذه في حينه"، مؤكداً أن "العراق ما كان سيواجه أي إشكالات قانونية حول ملف النفط والغاز".

ودعا إلى "تفعيل الاتفاق الأخير بين حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول هذا الملف وجعله أساساً لمعالجة جميع الخلافات".

ولفت البيان إلى أن "اللقاء تناول الأوضاع السياسية والتطورات في المنطقة عموماً، والوضع في سوريا، إضافة إلى مستجدات عملية السلام في تركيا".

وفي لقاء آخر استقبل الرئيس مسعود بارزاني وفداً من محافظة شرناق التركية برئاسة المحافظ بيرول آكِجي.

وأوضح بيان المكتب الإعلامي أن اللقاء عبّر محافظ شرناق خلاله عن تقديره لدور الرئيس بارزاني في تعزيز عملية السلام في تركيا، مشيداً بمواقفه الإيجابية تجاه تلك العملية، ومطالباً بمواصلة دعمه لجهود تحقيق الحل السلمي في تركيا.

وبين أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية تطوير العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية بين محافظة شرناق وإقليم كوردستان، لا سيما مع محافظة أربيل.

وبعد أكثر من عامين ونصف العام من التوقف، استؤنفت، في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، عمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كوردستان عبر فيشخابور إلى ميناء جيهان التركي، بمعدل 190 ألف برميل يومياً.

وجاءت هذه الخطوة عقب عدة اجتماعات بين وفدي وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، حيث تم التوصل في النهاية إلى اتفاق ثلاثي بين الوزارتين والشركات الدولية المستثمرة، يقضي بأن تتم عمليات التصدير عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) التي تتولى إيصال نفط كوردستان إلى ميناء جيهان.

وكانت صادرات نفط إقليم كوردستان قد توقفت في 25 آذار/ مارس 2023، إثر قرار تحكيم دولي ألزم تركيا بعدم السماح بتصدير نفط الإقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.