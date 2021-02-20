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بارزاني يوصي محافظ اربيل الجديد بـ"ذوي الدخل المحدود"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-20T10:11:51+0000
بارزاني يوصي محافظ اربيل الجديد بـ"ذوي الدخل المحدود"

شفق نيوز/ أوصى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، محافظ أربيل الجديد بضرورة خدمة مكونات المحافظة المختلفة بصورة عادلة، سيما "ذوي الدخل المحدود".

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني استقبل، اليوم، محافظ أربيل الجديد أوميد خوشناو"، مبينة أن بارزاني قدم في مستهل اللقاء للمحافظ خالص تهانيه بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنياً له النجاح والتوفيق في أداء مهامه.

وشدد رئيس الحكومة، وفق البيان، على ضرورة خدمة سكان أربيل، سيما مكوناتها المختلفة بصورة عادلة، وبالأخص الطبقة الفقيرة من المجتمع وذوي الدخل المحدود، وأشار إلى أنه سيدعم المحافظ الجديد بكافة السبل لإنجاح مسيرته بهدف خدمة المواطنين على أتم وجه.

هذا وشكر محافظ أربيل، رئيس الحكومة على دعمه، وطمأنه بأنه سيبذل قصارى جهده ليكون في مستوى طموح المواطنين وتوقعاتهم لزيادة تنمية أربيل ودوام ازدهارها.

يشار إلى أن محافظ أربيل السابق فرست صوفي توفي في الثامن عشر من تشرين الثاني 2020، عن عمر ناهز 42 عاما جراء اصابته بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

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