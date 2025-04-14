بارزاني يوجه رسالة إلى مجلس النواب العراقي والكتل السياسية

شفق نيوز/ وجّه رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، مساء اليوم الاثنين، رسالة إلى مجلس النواب العراقي والكتل السياسية بعد التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أتوجّه بخالص التهاني والتقدير إلى رئاسة مجلس النواب العراقي وجميع الكتل السياسية التي أدّت دوراً مسؤولاً في إقرار مشروع تحويل حلبچة إلى محافظة".

وأضاف "كما أعبّر عن تقديري وامتناني للكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، التي بموقف موحّد ومتّسق، ساهمت في تحقيق هذا المكسب المهم لشعب حلبچة ولإقليم كوردستان، وتعاونت في التصويت والمصادقة على مشروع المحافظة العزيزة حلبچة. كما أُشيد بدور جميع الشخصيات التي بذلت جهوداً في هذا المسار".

وتابع بارزاني "وفي هذه المناسبة، أقدّم أحرّ التهاني لأهالي حلبچة الأعزاء ولكل أبناء كوردستان. وآمل أن تكون خطوة تحويل حلبچة إلى محافظة بدايةً حقيقيةً نحو تقديم المزيد من الخدمات، وتنمية هذا الجزء المضحّي من كوردستان، وتضميد جراح ومعاناة أهالي حلبچة".

وأشار "في هذه الذكرى، نبعث بألف تحية لروح شهداء حلبچة الطاهرة، ولكل شهداء كوردستان، ونتمنى الخير والسعادة لأهالي حلبچة ولكل أبناء كوردستان".

وصوّت مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين، على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق.

وذكرت النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، إيمان عبد الرزاق، لوكالة شفق نيوز، أن "مجلس النواب صوت بأغلبية الحضور على استحداث محافظة حلبجة لتكون المحافظة رقم 19 في العراق".

إلى ذلك، قال النائب الثاني لرئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور نواب كورد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز "اليوم تم التصويت على مقترح قانون استحداث محافظة حلبجة، ونشكر النواب ورؤساء الكتل السياسية الذين وقفوا مع مشروع حلبجة".

وأضاف عبد الله، أن "استحداث محافظة حلبجة قليل بما مرت به المحافظة، والجميع يعلم أن سقوط الطاغية كان عنوانه استخدام أسلحة دمار شامل ضد سكانها، لكن رغم ذلك وللأسف هناك كتل سياسية تغيبت عن حضور الجلسة".