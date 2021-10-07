بارزاني يوجه رسالة لشعب كوردستان بشأن الانتخابات

شفق نيوز/ وجه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الخميس، رسالة إلى شعب كوردستان داخل إقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها بشأن الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة.

وتأتي هذه الرسالة عشية التصويت الخاص بأفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون وقبل ثلاثة أيام من الاقتراع العام يوم الأحد المقبل.

وقال بارزاني في رسالته التي وردت لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الانتخابات السابقة لمجلس النواب العراقي، كافأ شعب كوردستان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمواقفه القومية والوطنية ولصموده وتضحياته، وبدعم وإستناد شعب كوردستان أصبح الحزب الديمقراطي الكوردستاني (الحزب الأول) على مستوى كوردستان والعراق".

وأضاف، "في هذه الانتخابات أيضاً، أتمنى أن يعيد شعب كوردستان دعمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

ودعا بارزاني، وهو زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، "المواطنين في كركوك وشنكال (سنجار) وبقية المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وبالذات جماهير ومؤيدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في تلك المناطق، أن يشاركوا بشغف وحماس في الإنتخابات وأن يردوا بأصواتهم على الواقع غير القانوني المفروض على تلك المناطق".

كما دعا بارزاني، "المواطنين في إقليم كوردستان وجماهير وأعضاء ومؤازري الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى تأدية واجبهم القومي والوطني والتصويت لصالح مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

ووجه بارزاني "الشكر لأعضاء ومؤيدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكافة المؤسسات الحزبية التابعة لحزبنا لإلتزامهم بالقيم المدنية والحضارية المثالية خلال الحملات الإنتخابية لمجلس النواب العراقي".

وعبر عن أمنياته "بإجراء إنتخابات مجلس النواب العراقي في أجواء هادئة خالية من المشكلات، وأن تسهم نتائجه في ترسيخ مبادىء الشراكة وتلبية المطالب المشروعة للمواطنين، وأن تحقق الإرادة الحقيقية للشعوب العراقية".